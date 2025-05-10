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В Швеции обжаловали приговор сталкеру, который преследовал лыжницу Карлссон. Прокурор запросил реальный срок вместо условного

В апреле суд Онгерманланда приговорил 65-летнего мужчину к 2 годам условно – за незаконное преследование Фриды с октября 2023-го.

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