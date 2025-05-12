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  • vagas Karlito
    Все дело в том  что подобные прецеденты не редкость!)В сети появилась ...
  • ШКИПЕР
    Эту "жаренную утку" периодически вбрасывают в соцсети.В сети появилась ...
  • vagas Karlito
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«С этого начнется разгром диаспор». Путин готовит долгожданный приказ: мигранты больше не нужны России?

«С этого начнется разгром диаспор». Путин готовит долгожданный приказ: мигранты больше не нужны России?

Автор: Анастасия Яланская Результатом встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина накануне Дня Победы может стать долгожданное соглашение, благодаря которому в нашей стране исчезнет рабочий класс из Средней Азии, говорят источники.

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