Фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие данных о закупке вакцин

Суд Европейского союза признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в период с 2021 по 2023 год, сообщили в пресс-службе суда.
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