Пособие по безработице проиндексируют в следующем году на 7,3%, в результате оно составит 14,7 тысячи рублей, сообщил глава Минтруда Котяков 💸💸💸.
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Пособие по безработице проиндексируют в следующем году на 7,3%, в результате оно составит 14,7 тысячи рублей, сообщил глава Минтруда Котяков 💸💸💸.