Что случилось ночью, 26 декабря 2024 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, зажигая первую свечу во время празднования еврейского праздника Ханука в своем иерусалимском офисе, заявил, что йеменское движение "Ансар-Алла" (известно как хуситы) , аналогичная той, что постигла палестинское радикальное движение ХАМАС, ливанскую шиитскую организацию "Хезболла", а также экс-президента Сирии Башара Асада.