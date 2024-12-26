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Что случилось ночью, 26 декабря 2024 года

Что случилось ночью, 26 декабря 2024 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, зажигая первую свечу во время празднования еврейского праздника Ханука в своем иерусалимском офисе, заявил, что йеменское движение "Ансар-Алла" (известно как хуситы) , аналогичная той, что постигла палестинское радикальное движение ХАМАС, ливанскую шиитскую организацию "Хезболла", а также экс-президента Сирии Башара Асада.

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