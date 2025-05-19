Александр Рыбаков провел прием предпринимателей, содержащихся в местах лишения свободы

Для изучения ситуации на месте и содействия в защите прав, свобод и законных интересов лиц, осужденных по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, 15 и 16 мая 2025 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков посетил следственный изолятор № 2 (город Цивильск) и исправительную колонию № 2 УФСИН России по Чувашской Республике (для содержания женщин, город Алатырь).