Роман Мэрил Стрип и Мартина Шорта: стало известно, когда они начали встречаться

Актриса не ожидала, что сумеет влюбиться снова. Стрип прибыла с Шортом на предстваление бродвейской пьесы LEGION-MEDIAСлухи о том, что 75-летняя Мэрил Стрип встречается с 74-летним Мартином Шортом, впервые появились в начале прошлого года.