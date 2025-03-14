Роман Мэрил Стрип и Мартина Шорта: стало известно, когда они начали встречаться

Актриса не ожидала, что сумеет влюбиться снова. Стрип прибыла с Шортом на предстваление бродвейской пьесы LEGION-MEDIAСлухи о том, что 75-летняя Мэрил Стрип встречается с 74-летним Мартином Шортом, впервые появились в начале прошлого года.
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