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Мы соседи по планете

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25 примеров того, что значит фраза «плохое начало дня»

25 примеров того, что значит фраза «плохое начало дня»

Бывают дни, когда все идет не так, и кажется, что хуже уже не будет! Но герои нашей подборки доказывают: возможно все! И не хочется это признавать, но глядя на их фейлы, на душе сразу становится спокойнее.

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