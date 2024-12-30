25 примеров того, что значит фраза «плохое начало дня»

Бывают дни, когда все идет не так, и кажется, что хуже уже не будет! Но герои нашей подборки доказывают: возможно все! И не хочется это признавать, но глядя на их фейлы, на душе сразу становится спокойнее.
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