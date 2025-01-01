Дзюба опубликовал новогоднее поздравление

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поздравил своих фанатов с Новым годом. «Смотрите, какая погода, это просто сказка! Просто снег хлопьями, это просто наслаждение! Год был очень непростой, но интересный, как и все, наверное, предыдущие.