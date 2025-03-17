Село Малый Нарын стало тридцатым населённым пунктом в Бурятии, где запрещена продажа алкоголя. Жители села в Джидинском районе на собрании единогласно высказались за полный запрет продажи алкоголя.
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Село Малый Нарын стало тридцатым населённым пунктом в Бурятии, где запрещена продажа алкоголя. Жители села в Джидинском районе на собрании единогласно высказались за полный запрет продажи алкоголя.