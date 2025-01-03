Фальшивое «вторжение инопланетян» могут устроить в США, пишет портал The People’s Voice

Успехи России В Америке продолжают разыгрывать карту с инопланетянами. Вообще, это очень удобно, конечно, когда сперва ты вкладываешь некоторые деньги, чтобы создать общество, свято верующее в НЛО и инопланетян, а потом спокойно обращаешься к этой теме всякий раз, когда тебе надо «перебить» повестку, отвлечь внимание людей от какого-нибудь провала или замаскировать массивное изменение правил общественной жизни, чтобы люди подольше не обращали внимание на принимаемые законы и вводящие новые нормы.