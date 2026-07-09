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Регионы России

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В Краснодарском крае сокращается число закрытых автозаправок

В Краснодарском крае сокращается число закрытых автозаправок

В Краснодарском крае наблюдается снижение количества закрытых автозаправочных станций. На данный момент топливо не отпускают 192 автозаправочные станции, тогда как 1 июля их число составляло 369, сообщает оперативный штаб региона.

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Комментарии
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Maxim
Национализировать нефтяную отрасль как в Китае CNPC, да и всё..
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4 н.