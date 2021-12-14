Получить соцподдержку приморцам поможет система социального казначейства

В мероприятии также приняли участие председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, сенаторы, депутаты Госдумы, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководители и представители федеральных и региональных органов власти.