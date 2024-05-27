Nature Food: ученые создали новый вид шоколада

Недавнее исследование учёных Institute of Food, Nutrition and Health (Швейцария), опубликованное на портале Nature Food, привлекает внимание к цельноплодному шоколаду, в котором сахар заменен на желе из сока и кожуры плодов какао.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии