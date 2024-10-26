За последнее десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия, включая исторические павильоны, фонтаны, памятники, скульптуры и ландшафтные объекты, сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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