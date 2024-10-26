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Газета «Культура»

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На ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия

На ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия

За последнее десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия, включая исторические павильоны, фонтаны, памятники, скульптуры и ландшафтные объекты, сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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