Энергетиков станет больше: как идёт набор на специальность "Тепловые электрические станции" от СГК-Алтай

Будущих энергетиков начинают готовить еще со школьной скамьи. Специальность "Тепловые электрические станции", открытая по инициативе "СГК-Алтай" при поддержке Фонда Мельниченко, второй год привлекает все больше выпускников девятых классов.
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