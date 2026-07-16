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Энергетиков станет больше: как идёт набор на специальность "Тепловые электрические станции" от СГК-Алтай

Энергетиков станет больше: как идёт набор на специальность "Тепловые электрические станции" от СГК-Алтай

Будущих энергетиков начинают готовить еще со школьной скамьи. Специальность "Тепловые электрические станции", открытая по инициативе "СГК-Алтай" при поддержке Фонда Мельниченко, второй год привлекает все больше выпускников девятых классов.

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