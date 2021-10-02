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Минобороны США не опасаются, если Россия получит американское вооружение из Афганистана

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс считает, что у американской стороны нет причин опасаться возможности получения Россией, Китаем или какими-либо террористическими группировками вооружений, оставленных военными США в Афганистане.

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