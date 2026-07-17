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Скидки на российскую нефть Urals выросли на 3-4 доллара на всех базисах в июле

Скидки на российскую нефть Urals выросли на 3-4 доллара на всех базисах в июле

Российская нефть Urals в июле оказалась под усиленным давлением со стороны мирового рынка. Скидки по отношению к международным эталонам выросли, а наиболее заметное снижение стоимости зафиксировано при поставках в Индию и Китай.

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