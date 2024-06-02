Пленный Водян заявил, что его мобилизовали в ряды ВСУ с бронхиальной астмой

Военный Вооруженных сил Украины Юрий Водян, который находится в российском плену, заявил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) мобилизовали его в армию с бронхиальной астмой, проведя медкомиссию всего за 15 минут.
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