4 знаков зодиака в начале ноября ожидает нескончаемый денежный поток, который бывает раз в 50 лет Алёна ЮрьеваВ начале ноября астролог Тамара Глоба делает сенсационное предсказание: для некоторых знаков зодиака откроется денежный поток, который, по её словам, бывает всего раз в 50 лет.