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В кастрюльке

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Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочное нежное филе внутри: как правильно пожарить рыбу в кляре на сковороде

Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочное нежное филе внутри: как правильно пожарить рыбу в кляре на сковороде

Расскажу про простое домашнее блюдо, которое превращает обычное рыбное филе в аппетитный ужин с румяной и хрустящей корочкой.

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