❗️Аксёнов заявил, что главы городов будут получать штрафные баллы за необщение с гражданами Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что главы администраций будут получать штрафные баллы, если граждане вынуждены самостоятельно решать коммунальные вопросы от безысходности.