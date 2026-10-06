❗️Аксёнов заявил, что главы городов будут получать штрафные баллы за необщение с гражданами Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что главы администраций будут получать штрафные баллы, если граждане вынуждены самостоятельно решать коммунальные вопросы от безысходности.
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