Эксперты рассказали об увеличении зарплат в России более чем на 20%

Случаи роста зарплат более чем на 20% отмечены в следующих отраслях: логистика (в 36% компаний, заявивших об увеличении зарплат), ИТ (18%), строительство (15%), производство химического сырья (11%), автомобильный бизнес (10%) и медицина и фармацевтика (2%).