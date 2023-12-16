В Комрате зажгли огни на главной ёлке Гагаузии

Настоящее сказочное представление подготовили власти Гагаузии для жителей и гостей автономии. 15 декабря в Комрате под общие крики “Ёлочка, гори!” загорелись огни на зелёной красавце, установленной на площади у здания Исполнительного комитета.
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