Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 067 подписчиков

В Комрате зажгли огни на главной ёлке Гагаузии

В Комрате зажгли огни на главной ёлке Гагаузии

Настоящее сказочное представление подготовили власти Гагаузии для жителей и гостей автономии. 15 декабря в Комрате под общие крики “Ёлочка, гори!” загорелись огни на зелёной красавце, установленной на площади у здания Исполнительного комитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх