11 сентября, убийство Кеннеди, остров педофилов: Трамп теперь реально победит

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Как кричали в советском босоногом детстве во дворе, когда ловили на горячем жулика, нарушавшего уговор о правилах игры: нисчитово!!! Доня Фредович именно так нечестно и поступил давеча, дав первое телеинтервью программе «Fox & Friends» после получения обвинения присяжных в суде Манхеттена по всем 34-м пунктам о взятке порно-звезде.