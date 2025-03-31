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ИЗВЕСТИЯ iz

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Иностранцам продлят пребывание в РФ по электронной визе до 30 суток

Иностранцам продлят пребывание в РФ по электронной визе до 30 суток

Иностранцы смогут оставаться в России до 30 суток при получении электронной визы. Такой законопроект 31 марта одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники «Известий» в кабмине.

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