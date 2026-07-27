Малиновый уксус: как приготовить и чем он лучше

В магазинах продают яблочный, виноградный, рисовый и бальзамический уксус. Малиновый на полках супермаркетов почти не встречается, хотя именно он лучше всего подходит для летних салатов, маринадов и напитков.
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