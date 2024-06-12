СКР региона начал проверку о происшествии в Вышневолоцком округе

СУ СК РФ по Тверской области начал проверку о происшествии в Вышневолоцком округе. Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время мониторинга соцсетей была выявлена публикация о нарушениях прав несовершеннолетних и применении в отношении них травматического оружия в посёлке городского типа Красномайский.