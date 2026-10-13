Происшествия
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Происшествия

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Оперативники уголовного розыска задержали курьера телефонных аферистов, забравшего у москвича имущество стоимостью более 32 млн рублей

Сотрудниками уголовного розыска ОП «Марьинский» Отдела МВД России по району Марьино задержан участник мошеннической схемы с многомиллионным ущербом, жертвой которой стала московская семья.

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