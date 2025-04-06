Медведев о рекорде Овечкина: ждем суицида безумного чеха Гашека

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкина со снайперским рекордом.
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