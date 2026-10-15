История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае получила новый поворот. Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что обнаружил подозрительные очертания на архивных кадрах поисковой операции МЧС.
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