Цистерна Филоксен около 4 века н. э. (византийская эпоха).Это вторая по величине сохранившаяся крытая цистерна в Стамбуле после Цистерны Базилика, площадь поверхности которой составляет более 3640 квадратных метров.
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