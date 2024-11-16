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Беркович сообщила о приостановке деятельности своего театрального проекта

Беркович сообщила о приостановке деятельности своего театрального проекта

Осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) объявила о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО».

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