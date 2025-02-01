Набросились впятером: в Астрахани толпой избили сотрудника УФСБ

Нападавшие сбежали, но их разыскали и задержали через несколько дней. По версии следствия, вечером 26 января компания из пяти человек на улице Адмиралтейской в Астрахани, окружив сотрудника регионального УФСБ, нанесли ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего скрылись.