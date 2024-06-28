Новая угадайка по наукам: исторические личности, палеонтология, география и прочее. #48

﻿﻿Всем привет! Счастливого четверга! Давненько у нас не было обучающей игры-угадайки. Но вот я здесь! Пользователи приложения, вы слышали, что мы провели для вас опрос? это верно? Прежде чем я начну, я сообщу вам, что после вопросов будет небольшое объявление.