Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80 годовщине окончания Венской стратегической наступательной операции

В новом разделе на сайте военного ведомства представлены директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
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