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Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке, где погибли 6 туристов

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке, где погибли 6 туристов

В Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае заявили, что вертолет со спасателями вылетел к месту на Ключевском вулкане, где погибли шесть человек из туристической группы и ждут помощи еще несколько туристов.

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