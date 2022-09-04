Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке, где погибли 6 туристов

В Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае заявили, что вертолет со спасателями вылетел к месту на Ключевском вулкане, где погибли шесть человек из туристической группы и ждут помощи еще несколько туристов.