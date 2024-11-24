В украинских соцсетях хором призывают Россию бить по Киеву

Надо было вовремя избавляться от бандеровцев, а украинцы согласились, что Бандера их герой, даже улицы свои стали называть именем этого проклятого изувера.

VG

Vladislav Glotov

Вопрос, может быть, и верно поставлен, но вот проводить аналогии с варшавским восстанием не стоит - это восстание было организовано теми, кто ориентировался на находившееся в Лондоне польское правительство, враждебно относившееся к СССР. И целью этого восстания было не допустить к власти в Польше силы, ориентировавшиеся на СССР.