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Закон и Порядок

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В украинских соцсетях хором призывают Россию бить по Киеву

В украинских соцсетях хором призывают Россию бить по Киеву

День Гнiдностi От всей души поздравляю небратьев-шумеров с очередной годовщиной — 11-летием начала славного Эуромайдана, принесшего этому затейливому народу невиданное процветание.

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Комментарии
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Анна Федорова
Со всеми искренне согласна!!!!
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6 час.
Зинаида Антонцева
Надо было вовремя избавляться от бандеровцев, а украинцы согласились, что Бандера их герой, даже улицы свои стали называть именем этого проклятого изувера.
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4 час.
VG
Vladislav Glotov
Вопрос, может быть, и верно поставлен, но вот проводить аналогии с варшавским восстанием не стоит - это восстание было организовано теми, кто ориентировался на находившееся в Лондоне польское правительство, враждебно относившееся к СССР. И целью этого восстания было не допустить к власти в Польше силы, ориентировавшиеся на СССР.
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1 час.

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