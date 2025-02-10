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ЦБ предупредил о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку

ЦБ предупредил о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку

Рост продаж квартир таким способом несет риски и для покупателей, и для продавцов, считают в ЦБ. Некоторые застройщики говорят о формировании пузыря рассрочки на рынке недвижимости, пишет РБК Банк России заметил, что все чаще девелоперы предлагают клиенту вместо жилищного кредита взять рассрочку, пишет РБК.

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