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Берегите глаза: эти ежедневные привычки портят ваше зрение

Берегите глаза: эти ежедневные привычки портят ваше зрение

Многие повседневные привычки могут испортить зрение или стать причиной заболеваний глаз. А какие именно систематические действия человека могут привести к проблемам со здоровьем — читайте в материале 5-tv.

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