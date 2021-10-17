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Летчики дальней авиации провели памятные мероприятия, посвящённые 100-годовщине со дня рождения Василия Васильевича Сенько

Летчики дальней авиации провели памятные мероприятия, посвящённые 100-годовщине со дня рождения Василия Васильевича Сенько

В них приняли участие командный и личный состав авиационного полка дальней авиации, представители ветеранских и общественных организаций, а также родственники выдающегося военного штурмана.

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