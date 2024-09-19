Aston Martin протестировал покрышки 2026 года

PirelliВ Барселоне начались тесты шин Формулы 1 для сезона 2026 года — итальянские шинники из Pirelli, являющиеся монопольным поставщиком покрышек для чемпионата мира, подготовили первые прототипы новой резины.
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