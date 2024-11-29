Укрепление рубля и сигнал ЦБ по стабилизации валютного курса. Обзор финансового рынка от 29 ноября

В ноябре валютные курсы достигали максимумов с марта 2022 года. Банк России считает, что это временное явление и ситуация с курсом стабилизируется Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 29 ноября.
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