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Укрепление рубля и сигнал ЦБ по стабилизации валютного курса. Обзор финансового рынка от 29 ноября

Укрепление рубля и сигнал ЦБ по стабилизации валютного курса. Обзор финансового рынка от 29 ноября

В ноябре валютные курсы достигали максимумов с марта 2022 года. Банк России считает, что это временное явление и ситуация с курсом стабилизируется Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 29 ноября.

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