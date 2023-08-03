Россия предлагает уязвимым странам дешевое зерно, чтобы спровоцировать у них зависимость. Об этом в четверг, 3 августа, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель: Россия хочет сделать страны зависимыми с помощью дешевого зерна
Комментарии
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Константин Котельников
Идиот и фашист... Удавить гада!
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Сверхчеловеки, коими себя считают старые маразматики из руководства Гейропы, из политики кнута и пряника, в отношении стран третьего мира, могут предложить только кнут и сильно возмущены, ч то Россия предлагает пряник. Возможностей влиять у гейропейсов нет, но привычка осталась, старая "добрая", колониальная привычка.
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15 час.
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