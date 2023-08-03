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Леонид Ла Рошель

Сверхчеловеки, коими себя считают старые маразматики из руководства Гейропы, из политики кнута и пряника, в отношении стран третьего мира, могут предложить только кнут и сильно возмущены, ч то Россия предлагает пряник. Возможностей влиять у гейропейсов нет, но привычка осталась, старая "добрая", колониальная привычка.