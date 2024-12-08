В Белом доме оценили количество пилотов, предоставленных Украиной для обучения на F-16

Украина не смогла предоставить достаточно пилотов для обучения на F-16, заявили в Белом доме.Украина не смогла предоставить США достаточное количество пилотов для обучения на F-16, сообщил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
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