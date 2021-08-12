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Доктор Мясников заявил, что человечество ждет еще много мутаций Covid‑19

Доктор Мясников заявил, что человечество ждет еще много мутаций Covid‑19

РИАМО - 12 авг. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своем Telegram-канале, что решение ВОЗ давать новым штаммам коронавируса имена созвездий говорит о том, что человечество будет жить с данной инфекцией очень долго, сообщает Газета.

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