Доктор Мясников заявил, что человечество ждет еще много мутаций Covid‑19

РИАМО - 12 авг. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своем Telegram-канале, что решение ВОЗ давать новым штаммам коронавируса имена созвездий говорит о том, что человечество будет жить с данной инфекцией очень долго, сообщает Газета.