«Сбербанк» ожидает роста кредитования физических и юридических лиц в 2024 году

«Сбербанк» ожидает роста кредитования физических и юридических лиц в России в 2024 году. Согласно презентации банка, темпы роста кредитования юрлиц составят в текущем году 12-15%, а физических лиц будут на уровне 9-11%.
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