Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Будет громко — масштабное российское наступление уже началось

Будет громко — масштабное российское наступление уже началось

Вооруженные силы России завершили перегруппировку, подтянули резервы и уже ведут бои с решительными целями Российские войска вошли в Покровск, обходят Мирноград с востока, в плотную подошли к границе Донецкой и Днепропетровской областей, а также готовятся к штурму Константиновки и прорываются в глубь Сумской области.

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Комментарии
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Maxim
Чинов в тылу - в ГУЛАГ, в Заполярье.. готов приступить..
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12 час.
Maxim
Одна на Всех: мы за ценой - не постоим.. С чинов - начинаем.. Сортируем: только по подписям, все - собирайте отписки, с личной подписью чина. .
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10 час.
Николай
Вот кто эту хрень пишет?. Так с ним Генштаб и &quot;поделился&quot; со всеми своими планами.
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9 час.
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