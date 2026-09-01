Роликовый пароход Эрнеста Базена: почему корабль на колесах оказался провалом

В конце 19 века технический прогресс совершил серьезный рывок. Появились первые автомобили, трамваи, электрические лифты, телефон.
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