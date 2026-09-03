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28 лет разницы и тайная свадьба: как Михаил Шуфутинский снова обрел счастье после смерти первой большой любви

28 лет разницы и тайная свадьба: как Михаил Шуфутинский снова обрел счастье после смерти первой большой любви

Еще несколько лет назад Михаил Шуфутинский уверял, что штамп в паспорте для него и Светланы Уразовой ничего не меняет.

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